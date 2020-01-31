Ночное землетрясение в Румынии ощутили в Одесской области
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Пятница, 31 января 2020, 09:32
Ночью 31 января в горах Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1, которое распространилось на территорию Одесской области.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий".
Детали: Землетрясение на территории румынского горного хребта Вранча зафиксировали в 3:26 утра.
Обращений от граждан Украины в ДСНС не поступало.
Украинская правда
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