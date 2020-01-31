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Дубилет нашел в Кабмине дешевую парикмахерскую и отправляет туда "инвестнянь"

Пятница, 31 января 2020, 10:06
Дубилет нашел в Кабмине дешевую парикмахерскую и отправляет туда инвестнянь

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет нашел в здании правительства парикмахерскую и решил превратить ее в кабинет для работников UkraineInvest, то есть так называемых "инвестиционных нянь".

Источник: telegram-канал Дубилета

Прямая речь: "У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская.

В комнате, которая освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни ".

Детали: Оказалось, что в Кабмине можно было подстричься за 95 грн, подровнять челку за 35 грн и даже зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см).

 
Фото: Дмитрий Дубилет/Instagram

Дубилет назвал это решение "маленьким шагом, чтобы в нашей жизни стало немного меньше совка".

Министр также сообщил, что сейчас в Кабмине проведут анализ, насколько государственные органы эффективно используют площадь. Обнаруженную в результате свободную площадь Дубилет предлагает передать на приватизацию или сдавать в аренду через Prozorro.Продажи.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
  • Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
  • Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровинвестиции
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