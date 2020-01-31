Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет нашел в здании правительства парикмахерскую и решил превратить ее в кабинет, где разместятся работники UkraineInvest, то есть так называемые "инвестиционные няни".

Источник: telegram-канал Дубилета

Прямая речь: "У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская.

В комнате, которая освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни ".

Детали: Оказалось, что в Кабмине можно было подстричься за 95 грн, подровнять челку за 35 грн и даже зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см).

Дубилет назвал это решение "маленьким шагом, чтобы в нашей жизни стало немного меньше совка".

Министр также сообщил, что сейчас в Кабмине проведут анализ, насколько государственные органы эффективно используют площадь. Обнаруженную в результате свободную площадь Дубилет предлагает передать на приватизацию или сдавать в аренду через Prozorro.Продажи.

Напомним: