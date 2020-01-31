У Києві водій збив на смерть молодого чоловіка і втік

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П'ятниця, 31 січня 2020, 11:22

На вулиці Академіка Заболотного у Києві водій збив 26-річного пішохода і втік, чоловік помер до приїзду швидкої.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода, після чого втік із місця події. Внаслідок автопригоди пішохід – мешканець Київської області, 1994 року народження, загинув до приїзду лікарів".

Деталі: Аварія сталася близько 19:30 30 січня. 

ДТП.kiev.ua повідомляє, що чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу. Від удару його відкинуло на близько 30 м.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Наразі правоохоронці розшукують водія, який влаштував ДТП.

Йому загрожує до 8 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція закликає громадян, які мають інформацію про дану ДТП, або були її свідком, повідомити про це за телефоном 102.

Українська правда
Теми: Київ ДТП поліція


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