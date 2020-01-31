В Киеве водитель сбил насмерть молодого человека и скрылся

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Пятница, 31 января 2020, 11:22

На улице Академика Заболотного в Киеве водитель сбил 26-летнего пешехода и скрылся, мужчина скончался до приезда скорой.

Источник: полиция Киева, ДТП.kiev.ua

Дословно: "Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Вследствие ДТП пешеход – житель Киевской области, 1994 года рождения, погиб до приезда врачей".

Детали: Авария произошла около 19:30 30 января.

ДТП.kiev.ua сообщает, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. От удара его отбросило на около 30 м. 

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Сейчас правоохранители разыскивают водителя, который устроил ДТП.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полиция призывает граждан, имеющих информацию о данной ДТП, или были ее свидетелем, сообщить об этом по телефону 102. 

Украинская правда
Темы: Киев ДТП полиция


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