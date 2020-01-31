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Лови хвилю: Кличко показав, як швидко пересуватися Києвом на авто

П'ятниця, 31 січня 2020, 10:48
Лови хвилю: Кличко показав, як швидко пересуватися Києвом на авто

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як можна швидше пересуватися столицею на автомобілі, економлячи час і пальне.

Джерело: відеоролик очільника міста, поширений 31 січня

Деталі: Мер відзначає, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із "зеленою хвилею" руху. Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, "впіймавши" на кожному світлофорі зелене світло.

Пряма мова: "Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину. Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%".

Додатково: З переліком маршрутів "зеленої хвилі" можна ознайомитися тут.

 

Читайте також: Чемпіон міста. Як Кличко втримав Київ

Українська правда

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Теми: КиївавтоВіталій Кличко
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