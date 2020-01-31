Лови волну: Кличко показал, как быстро передвигаться по Киеву на авто

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Пятница, 31 января 2020, 11:48

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как можно быстрее передвигаться по столице на автомобиле, экономя время и горючее.

Источник: видеоролик главы города, распространенный 31 января

Детали: Мэр отмечает, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения. Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет.

Прямая речь: "Проверить просто. Главное - соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%".

Дополнительно: С перечнем маршрутов "зеленой волны" можно ознакомиться здесь.

 

Украинская правда
Темы: Киев авто Виталий Кличко


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