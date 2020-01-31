Каждый второй в РФ считает, что Конституцию меняют ради сохранения Путина у власти

47% россиян считают, что поправки в Конституцию РФ вносятся в интересах президента Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

Источник: опрос "Левада-центр"

Детали: 44% опрошенных считают, что поправки в Конституцию РФ принимаются для "совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны".

47% респондентов говорят, что поправки принимаются в интересах Путина, чтобы он смог оставаться у власти после 2024 года.

Опрос был проведен 23 – 29 января 2020 года среди 1603 человек в возрасте от 18 лет методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: