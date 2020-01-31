Вбивчий коронавірус: перші випадки підтвердили у Британії
У двох людей у Великій Британії зафіксували позитивний тест на коронавірус, заявив головний лікар Англії.
Про це повідомляє BBC.
Обоє заражених - члени однієї сім'ї, вони отримують спеціалізовану медичну допомогу.
Більше деталей, хто ці люди, або де їх лікують, не публікують.
Зафіксовано 98 випадків вірусу в інших 18 країнах.
Професор Кріс Вітті, головний лікар Англії, сказав: "Національна служба охорони здоров'я надзвичайно добре підготовлена і звикла до управління інфекціями, і ми вже швидко працюємо над виявленням будь-яких контактів, які мали пацієнти, щоб запобігти подальшому поширенню".
"Ми готувались до випадків нового коронавірусу у Великій Британії, і у нас є надійні заходи боротьби з інфекцією, щоб негайно реагувати", - додав він.
Вітті заявив, що Велика Британія тісно співпрацює зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міжнародною спільнотою, "щоб гарантувати, що ми готові до всіх можливих ситуацій".
Нагадаємо, в Італії виявили два випадки коронавірусу з Китаю, у Німеччині – вже п'ять.