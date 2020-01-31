Вбивчий коронавірус: перші випадки підтвердили у Британії

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П'ятниця, 31 січня 2020, 11:58

У двох людей у Великій Британії зафіксували позитивний тест на коронавірус, заявив головний лікар Англії.

Про це повідомляє BBC.

Обоє заражених - члени однієї сім'ї, вони отримують спеціалізовану медичну допомогу.

Більше деталей, хто ці люди, або де їх лікують, не публікують.

Зафіксовано 98 випадків вірусу в інших 18 країнах.

Професор Кріс Вітті, головний лікар Англії, сказав: "Національна служба охорони здоров'я надзвичайно добре підготовлена і звикла до управління інфекціями, і ми вже швидко працюємо над виявленням будь-яких контактів, які мали пацієнти, щоб запобігти подальшому поширенню".

"Ми готувались до випадків нового коронавірусу у Великій Британії, і у нас є надійні заходи боротьби з інфекцією, щоб негайно реагувати", - додав він.

 

Вітті заявив, що Велика Британія тісно співпрацює зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міжнародною спільнотою, "щоб гарантувати, що ми готові до всіх можливих ситуацій".

Нагадаємо, в Італії виявили два випадки коронавірусу з Китаю, у Німеччині – вже п'ять.

"Європейська правда"

Теми: коронавірус Велика Британія вірус


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