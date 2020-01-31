Убийственный коронавирус: первые случаи подтвердили в Британии
В двух людей в Великобритании зафиксировали положительный тест на коронавирус, заявил главный врач Англии.
Об этом сообщает BBC.
Оба зараженных - члены одной семьи, они получают специализированную медицинскую помощь.
Больше деталей, кто эти люди, где их лечат, не публикуют.
По меньшей мере 213 человек в Китае умерли от вируса, преимущественно в провинции Хубэй, зафиксировано почти 10 000 случаев по всей стране.
Зафиксировано 98 случаев вируса в других 18 странах.
Профессор Крис Витти, главный врач Англии, сказал: "Национальная служба здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена и привыкла к управлению инфекциями, и мы уже быстро работаем над выявлением любых контактов, которые были у пациентов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение".
"Мы готовились к случаям нового коронавируса в Великобритании, и у нас есть надежные меры борьбы с инфекцией, чтобы немедленно реагировать", - добавил он.
Витти заявил, что Великобритания тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом, "чтобы гарантировать, что мы готовы ко всем возможным ситуациям".
Напомним, в Италии обнаружили два случая коронавируса из Китая, в Германии - уже пять.