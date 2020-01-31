Убийственный коронавирус: первые случаи подтвердили в Британии

В двух людей в Великобритании зафиксировали положительный тест на коронавирус, заявил главный врач Англии.

Об этом сообщает BBC.

Оба зараженных - члены одной семьи, они получают специализированную медицинскую помощь.

Больше деталей, кто эти люди, где их лечат, не публикуют.

По меньшей мере 213 человек в Китае умерли от вируса, преимущественно в провинции Хубэй, зафиксировано почти 10 000 случаев по всей стране.

Зафиксировано 98 случаев вируса в других 18 странах.

Профессор Крис Витти, главный врач Англии, сказал: "Национальная служба здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена ​​и привыкла к управлению инфекциями, и мы уже быстро работаем над выявлением любых контактов, которые были у пациентов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение".

"Мы готовились к случаям нового коронавируса в Великобритании, и у нас есть надежные меры борьбы с инфекцией, чтобы немедленно реагировать", - добавил он.

Витти заявил, что Великобритания тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом, "чтобы гарантировать, что мы готовы ко всем возможным ситуациям".

Напомним, в Италии обнаружили два случая коронавируса из Китая, в Германии - уже пять.

"Европейская правда"