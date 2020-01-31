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Зеленський не вважає, що питання імпічменту посварило Україну і США

П'ятниця, 31 січня 2020, 11:28
Зеленський не вважає, що питання імпічменту посварило Україну і США

Президент Володимир Зеленський не вважає, що питання імпічменту президенту США Дональду Трампу погіршило відносини між Україною та її стратегічним партнером.

Джерело: глава держави на спільному брифінгу з держсекретарем США Майклом Помпео в Києві 31 січня

Деталі: На запитання, чи згоден він із тим, що ситуація з імпічментом Дональду Трампу зіпсувала україно-американські відносини, Зеленський усміхнувся і відзначив, що питання про імпічмент Трампу звучить завжди, коли мова йде про США. На ці слова усміхнувся і Помпео.

Пряма мова Зеленського: "Мені здається, чесно кажучи, що навпаки. Між нашими країнами дуже гарні відносини. Сполучені Штати дійсно нас підтримують і захищають. Питання не тільки в словах.

Мені здається, що у нас новий крок. Будь-яка підтримка як і дружба між країнами, повинна бути вигідною. Сьогодні ми говоримо про вже багато контрактів в різних галузях. Мені здається, у наших відносинах – новий крок. Ми багато зустрічаємось. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинуло питання з імпічментом... Ми робимо все, щоби поліпшити наші відносини".

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийТрампСША
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