Зеленский не считает, что вопрос импичмента поссорил Украину и США

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Пятница, 31 января 2020, 12:28

Президент Владимир Зеленский не считает, что вопрос импичмента президенту США Дональду Трампу ухудшил отношения между Украиной и ее стратегическим партнером.

Источник: глава государства на совместном брифинге с госсекретарем США Майклом Помпео в Киеве 31 января

Детали: На вопрос журналиста, согласен ли он с тем, что ситуация с импичментом Дональду Трампу испортила украино-американские отношения, Зеленский улыбнулся и отметил, что вопрос об импичменте Трампу звучит всегда, когда речь идет о США. На эти слова улыбнулся и Помпео.

Прямая речь Зеленского: "Мне кажется, честно говоря, что наоборот. Между нашими странами очень хорошие отношения. Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Вопрос не только в словах.

Мне кажется, что у нас новый шаг. Любая поддержка как и дружба между странами, должна быть выгодной. Сегодня мы говорим об уже многих контрактах в различных отраслях. Мне кажется, в наших отношениях - новый шаг. Мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлиял вопрос с импичментом... Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения".

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский Трамп США


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