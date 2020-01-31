Лютий можна перейменовувати на пухнастень: прогноз на перші дні
Перший вікенд лютого відзначиться потеплінням, водночас по всій території України дощитиме, вітер буде поривчастим.
Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook
Пряма мова: "Враховуючи прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати у якийсь пухнастень чи мимИлень. Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються протягом дня ледь не квітневі градуси".
Деталі: У суботу в більшості областей України приблизно +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів.
Дощі на Сумщині та Харківщині можуть переходити у мокрий сніг, там буде трохи прохолодніше.
У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження.
У суботу в столиці потепліє до +6, у неділю до +8 градусів.