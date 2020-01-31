Лютий можна перейменовувати на пухнастень: прогноз на перші дні

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П'ятниця, 31 січня 2020, 12:47
Лютий в Україні почнеться потеплінням

Перший вікенд лютого відзначиться потеплінням, водночас по всій території України дощитиме, вітер буде поривчастим.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Враховуючи прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати у якийсь пухнастень чи мимИлень. Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються протягом дня ледь не квітневі градуси".

Деталі: У суботу в більшості областей України приблизно +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів.

Дощі на Сумщині та Харківщині можуть переходити у мокрий сніг, там буде трохи прохолодніше.

 

У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження.

У суботу в столиці потепліє до +6, у неділю до +8 градусів.

Валентина Романенко, УП
Теми: погода


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