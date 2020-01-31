В первые дни февраля ожидаются апрельские градусы

Первый уик-енд февраля отметится потеплением, в то же время по всей территории Украины пройдут дожди, ветер будет порывистым.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Учитывая прогноз температуры воздуха в Украине на первые два дня нового зимнего месяца, февраль надо переименовывать в какой-нибудь пухнастень или мимИлень. Почки на деревьях и кустах взрываться не будут, но ожидаются в течение дня едва ли не апрельские градусы".

Детали: В субботу в большинстве областей Украины +5 +10 градусов, а в воскресенье +6 +13 градусов.

Дожди в Сумской и Харьковской областей могут переходить в мокрый снег, там будет немного прохладнее.

В Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения.

В субботу в столице потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов.