Податківець обдурив і побив прокурора, йому світить 5 років в'язниці

ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо працівника ДФС в Херсонській області, який обдурив і побив прокурора.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно у повідомленні: "Скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовця Головного управління ДФС в Херсонській області за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України)".

Деталі: Слідством встановлено, що 31 травня 2019 заступник начальника одного з відділів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області видав себе за брата-близнюка та отримав від заступника прокурора відділу прокуратури Херсонської області копію обвинувального акту.

Після підписання податківцем отриманих документів, він повідомив прокурору, що обвинувальний акт адресований не йому та відмовився його повертати. Після цього податківець вдарив прокурора в обличчя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Херсонської області.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.