Налоговик обманул и побил прокурора, ему светит 5 лет тюрьмы

ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении работника ДФС в Херсонской области, который обманул и побил прокурора.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно в сообщении "Направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Главного управления ДФС в Херсонской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)".

Детали: Следствием установлено, что 31 мая 2019 года заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ДФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от заместителя прокурора отдела прокуратуры Херсонской области копию обвинительного акта.

После подписания налоговиком полученных документов, он сообщил прокурору, что обвинительный акт адресован не ему и отказался его возвращать. После этого налоговик ударил прокурора в лицо.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Херсонской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.