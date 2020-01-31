"Євросолідарність" Порошенка хоче перевірити, за чий кошт Зеленський їздив в Оман

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П'ятниця, 31 січня 2020, 14:13

Фракція п’ятого президента Петра Порошенка "Євросолідарність" просить Рахункову палату провести перевірку витрат держкоштів в період візиту президента Володимира Зеленського в Омані.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Дослівно: "З першого дня скандалу навколо відпочинку Зеленського з родиною в Омані, Офіс президента намагається замаскувати подорож під "робочий візит за власний рахунок"…

Завдяки залученню Рахункової палати, "Європейська солідарність" розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані та зможе вивести на чисту воду усі корупційні ризики саме цієї поїздки".

Деталі: Звернення до голови Рахункової палати підписали 6 депутатів "Євросолідарності". Фракція Порошенка очікує на "невідкладну перевірку витрат держбюджету".

У Порошенка пишуть, що "суспільство прагне знати, скільки "слуга народу" прогуляв на елітному відпочинку в одному з найдорожчих готелів Оману".

Також у повідомленні вказується, що Зеленський відправився в Оман з держохороною, службовцями спецзв’язку і захисту інформації, відповідальними за держпротокол, харчування, зв’язки з громадськістю та іншими працівниками.

Знати більше: Андрій Єрмак: Зеленський повернувся з Оману настільки швидко, наскільки це було можливо

Передісторія:

  • Вранці 8 січня у Офісі президента повідомили, що президент Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману та повертається до Києва. 
  • До Оману Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. В пресслужбі тоді заявили, що візит є офіційним, проте президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
  • Відомо, що з Зеленським був радник Андрій Єрмак.
  • Офіс президента повідомив у січні, що Зеленський провів в Омані 2 зустрічі: з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман і виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату. На цих зустрічах обговорювалися торгівельні відносини і можливі інвестиції в Україну. В обох повідомленнях Офісу президента не згадувалося про інших учасників візиту в Оман.
  • В Офісі президента на запит УП відповіли, що не знають, хто літав із президентом Володимиром Зеленським у Оман в січні 2020 року.

Українська правда
Теми: Зеленський Оман Порошенко Європейська солідарність


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