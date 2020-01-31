"Євросолідарність" Порошенка хоче перевірити, за чий кошт Зеленський їздив в Оман

Фракція п’ятого президента Петра Порошенка "Євросолідарність" просить Рахункову палату провести перевірку витрат держкоштів в період візиту президента Володимира Зеленського в Омані.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Дослівно: "З першого дня скандалу навколо відпочинку Зеленського з родиною в Омані, Офіс президента намагається замаскувати подорож під "робочий візит за власний рахунок"…

Завдяки залученню Рахункової палати, "Європейська солідарність" розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані та зможе вивести на чисту воду усі корупційні ризики саме цієї поїздки".

Деталі: Звернення до голови Рахункової палати підписали 6 депутатів "Євросолідарності". Фракція Порошенка очікує на "невідкладну перевірку витрат держбюджету".

У Порошенка пишуть, що "суспільство прагне знати, скільки "слуга народу" прогуляв на елітному відпочинку в одному з найдорожчих готелів Оману".

Також у повідомленні вказується, що Зеленський відправився в Оман з держохороною, службовцями спецзв’язку і захисту інформації, відповідальними за держпротокол, харчування, зв’язки з громадськістю та іншими працівниками.

Знати більше: Андрій Єрмак: Зеленський повернувся з Оману настільки швидко, наскільки це було можливо

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