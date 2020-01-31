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"Евросолидарнисть" Порошенко хочет проверить, за чей счет Зеленский ездил в Оман

Пятница, 31 января 2020, 13:13
Евросолидарнисть Порошенко хочет проверить, за чей счет Зеленский ездил в Оман

Фракция пятого президента Петра Порошенко "Евросолидарность" просит Счетную палату провести проверку расходов госсредств в период визита президента Владимира Зеленского в Омане.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Дословно: "С первого дня скандала вокруг отдыха Зеленского с семьей в Омане Офис президента пытается замаскировать путешествие под "рабочий визит за свой счет"...

Благодаря привлечению Счетной палаты, "Европейская солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Омане и сможет вывести на чистую воду все коррупционные риски именно этой поездки".

Детали: Обращение к председателю Счетной палаты подписали 6 депутатов "Евросолидарности". Фракция Порошенко ожидает "неотложную проверку расходов госбюджета".

У Порошенко пишут, что "общество хочет знать, сколько "слуга народа" прогулял на элитном отдыхе в одном из самых дорогих отелей Омана".

Также в сообщении указывается, что Зеленский отправился в Оман с госохраной, служащими спецсвязи и защиты информации, ответственными за госпротокол, питание, связи с общественностью и другими работниками.

Узнать больше: Андрей Ермак: Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все что известно

Предыстория:

  • Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
  • В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили тогда в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
  • Известно, что с Зеленским был его помощник Андрей Ермак.
  • Офис президента сообщил в январе, что Зеленский провел в Омане 2 встречи: с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната. На этих встречах обсуждались торговые отношения и возможные инвестиции в Украину. В обоих сообщениях Офиса президента не упоминалось о других участниках визита в Оман.
  • В Офисе президента на запрос УП ответили, что не знают, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОманПорошенкоЕвропейская солидарность
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