"Евросолидарнисть" Порошенко хочет проверить, за чей счет Зеленский ездил в Оман

Фракция пятого президента Петра Порошенко "Евросолидарность" просит Счетную палату провести проверку расходов госсредств в период визита президента Владимира Зеленского в Омане.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Дословно: "С первого дня скандала вокруг отдыха Зеленского с семьей в Омане Офис президента пытается замаскировать путешествие под "рабочий визит за свой счет"...

Благодаря привлечению Счетной палаты, "Европейская солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Омане и сможет вывести на чистую воду все коррупционные риски именно этой поездки".

Детали: Обращение к председателю Счетной палаты подписали 6 депутатов "Евросолидарности". Фракция Порошенко ожидает "неотложную проверку расходов госбюджета".

У Порошенко пишут, что "общество хочет знать, сколько "слуга народа" прогулял на элитном отдыхе в одном из самых дорогих отелей Омана".

Также в сообщении указывается, что Зеленский отправился в Оман с госохраной, служащими спецсвязи и защиты информации, ответственными за госпротокол, питание, связи с общественностью и другими работниками.

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