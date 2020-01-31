"Схеми" показали, як друзі Зеленського і родичі його помічників ходять на Банкову

Працівники "Студії "Квартал 95", друзі президента Володимира Зеленського, родичі його помічників і радників регулярно ходять в Офіс президента в робочий час.

Про це йдеться в репортажі "Зелене світло на Банковій" програми "Схеми: корупція в деталях".

Журналісти розповіли, кого зустрічали на виході офісу на Банковій протягом кількох місяців. Вони зазначають, що візитери неодноразово відмовлялися відповідати щодо мети своїх відвідин або віджартовувалися.

Так у жовтні 2019 року знімальна група "Схем" зафіксувала, як в робочий час концертний директор "Студії "Квартал 95" і виконавець ролі голови СБУ в серіалі "Слуга народу" Міка Фаталов прямує до Офісу президента. Свій візит туди він пояснив пошуками "гравців для спортивної гри".

"Я взагалі йду за футбол домовлятися. У нас товариський матч", – сказав Фаталов. При цьому він не уточнив, з ким саме. "Я не знаю, з ким. Хто в футбол має грати, з тим і будемо", – віджартувався актор.

У тому ж місяці журналісти помітили на Банковій креативного продюсера "Студії "Квартал 95" і тренера телевізійного проекту "Ліга сміху" Сергія Сівохо – він виходив з бокових воріт Офісу президента. Сівохо відмовився розповідати, з ким мав там зустріч.

"Я ж зустрічався з товаришем...Це мій товариш, не з президентом (зустрічався – ред.)", – сказав він і уточнив у відповідь на припущення журналістів, чи пов’язано це із роботою над сценаріями для його проєктів: "Які сценарії? Так, сьогодні у "95-го кварталу", наприклад, концерт, в Україні".

На запитання щодо теми зустрічі Сівохо коротко зазначив: "Це приватна (тема – ред.)".

Через три дні після цього візиту, мовиться в репортажі, Сівохо був призначений на посаду радника секретаря РНБО.

У грудні 2019 року журналісти побачили на Банковій також і режисера серіалу "Слуга народу" Олексія Кірющенка, який минулого року подавав кандидатуру на посаду голови Державного агентства з питань кіно, але не пройшов далі від першого етапу. Журналістам він пояснив свій візит в Офіс президента як консультанта.

Двічі "Схеми" фіксували на Банковій юриста, консультанта команди Зеленського на виборах президента Сергія Нижного.

Одного разу – у компанії депутата від "Слуги народу", керівника комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, іншого разу – він був сам. На запитання журналіста, що він робить в Офісі президента, Нижний сказав, що не спілкується з пресою, а його візит – "це приватна справа".

Його брат, суддя Ленінського районного суду Дніпра Андрій Нижний став членом комісії з правових питань після того, як Володимир Зеленський прийшов до влади. Районний суддя підтвердив журналістам, що теж відвідував ОП.

Крім того, знімальна група зустріла на Банковій родичів посадовців Офісу президента. Зокрема, Дениса Єрмака – брата помічника Зеленського Андрія Єрмака.

"Я з науково-дослідницькими матеріалами… Я не можу казати (які саме матеріали – ред.), я займаюся науково-дослідницькою роботою", – сказав він і додав: "Я сподіваюся брату просто розповісти, яка у нас ініціатива".

Зафільмували журналісти депутата від "Слуги народу" Олексія Устенка, який прийшов до батька. Виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко також є позаштатним радником Зеленського.

Зазначається, що Офіс президента відмовив у наданні інформації про відвідувачів і мету їхніх зустрічей, пояснивши тим, що це "конфіденційна інформація".

Під час виборчої кампанії президента України команда кандидата Володимира Зеленського оприлюднила відео з назвою "Камери в кабінеті президента". Ігор Новіков, який пізніше став радником президента, запропонував як ідею публікувати списки відвідувачів Банкової. У передвиборчому ролику Володимир Зеленський відповів, що готовий до такої відкритості – єдине, "зважаючи на питання державної безпеки".

А у перші місяці після перемоги новообраний президент писав у фейсбуці: "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей" – і обіцяв прозорість і відкритість у відносинах влади з великим бізнесом.

За часів президентства Петра Порошенка "Схеми" також фільмували, як Адміністрацію президента таємно відвідують бізнесмен і колишній очільник Дніпропетровської області Ігор Коломойський та олігарх Рінат Ахметов.

Журналісти програми також кілька разів просили надати для ознайомлення журнал відвідувань, в якому реєструються візитери Адміністрації президента, але щоразу отримували відмову.

На своїй прес-конференції у січні 2016 року Петро Порошенко заявляв, що Адміністрація президента працює "абсолютно прозоро".