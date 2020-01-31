"Схемы" показали, как друзья Зеленского и родственники его помощников ходят на Банковую

Работники "Студии" Квартал 95", друзья президента Владимира Зеленского, родственники его помощников и советников регулярно ходят в Офис президента в рабочее время.

Об этом говорится в репортаже "Зеленый свет на Банковой" программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты рассказали, кого встречали на выходе офиса на Банковой в течение нескольких месяцев. Они отмечают, что визитеры нередко отказывались отвечать относительно цели своего посещения или отшучивались.

Так в октябре 2019 года съемочная группа "Схем" зафиксировала, как в рабочее время концертный директор "Студии" Квартал 95" и исполнитель роли главы СБУ в сериале "Слуга народа" Мика Фаталов направляется в Офис президента. Свой визит туда он объяснил поисками "игроков для спортивной игры".

"Я вообще иду за футбол договариваться. У нас товарищеский матч", – сказал Фаталов. При этом он не уточнил, с кем именно. "Я не знаю, с кем. Кто в футбол должен играть, с тем и будем", – отшутился актер.

В том же месяце журналисты заметили на Банковой креативного продюсера "Студии "Квартал 95" и тренера телевизионного проекта "Лига смеха" Сергея Сивохо – он выходил из боковых ворот Офиса президента. Сивохо отказался рассказывать, с кем имел там встречу.

"Я встречался с товарищем... Это мой товарищ, не с президентом (встречался - ред.)", - сказал он и уточнил в ответ на предположение журналистов, связано ли это с работой над сценариями для его проектов: "Какие сценарии? Ну сегодня у "95-го квартала", например, концерт, в Украине".

На вопрос о теме встречи Сивохо коротко отметил: "Это частная (тема - ред.)".

Через три дня после этого визита, говорится в репортаже, Сивохо был назначен на должность советника секретаря СНБО.

В декабре 2019 года журналисты увидели на Банковой также и режиссера сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко, который в прошлом году подавал кандидатуру на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино, но не прошел дальше от первого этапа. Журналистам он объяснил свой визит в Офис президента в качестве консультанта.

Дважды "Схемы" фиксировали на Банковой юриста, консультанта команды Зеленского на выборах президента Сергея Нижнего.

Один раз – в компании депутата от "Слуги народа", руководителя комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, другой раз - он был один. На вопрос журналиста, что он делает в Офисе президента, Нижний сказал, что не общается с прессой, а его визит – "это личное дело".

Его брат, судья Ленинского районного суда Днепра Андрей Нижний стал членом комиссии по правовым вопросам после того, как Владимир Зеленский пришел к власти. Районный судья подтвердил журналистам, что тоже посещал ОП.

Кроме того, съемочная группа встретила на Банковой родственников должностных лиц Офиса президента. В частности, Дениса Ермака - брата помощника Зеленского Андрея Ермака.

"Я с научно-исследовательскими материалами ... Я не могу говорить (какие именно материалы - ред.), Я занимаюсь научно-исследовательской работой", - сказал он и добавил: "Я надеюсь брату просто рассказать, какая у нас инициатива".

Сняли журналисты депутата от "Слуги народа" Алексея Устенко, который пришел к отцу. Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко также является внештатным советником Зеленского.

В октябре "Схемы" встретили "на крыльце" Банковой бывшего народного депутата от БПП Сергея Лещенко. Он сказал, что идет на разговор к руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

"Он позвал, сказал, зайди поговорить, вот зайду поговорю. Какие должности? Я враг Трампа, мне нельзя должность, Джулиани будет гневаться", - шутил экс-нардеп.

Второй раз Лещенко увидели на Банковой 14 ноября. Он сказал, что направляется на встречу с заместителем Богдана, отвечающим за информационную политику, Кириллу Тимошенко.

О своем визите к Богдану экс-нардеп отметил, что не может обнародовать детали, потому что это был разговор с глазу на глаз. 18 декабря Лещенко был назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци" как представителя государства.

Гостями Офиса президента являются также люди из списка топ 100 самых богатых людей Украины. Третий в этом списке представитель ОПЗЖ Вадим Новинский посещал Офис 20 декабря 2019 года. Он сказал, что обсуждал вопросы, "жизненно важные для города Мариуполь".

Отмечается, что Офис президента отказал в предоставлении информации о посетителях и цель их встреч, объяснив, что это "конфиденциальная информация".

Во время избирательной кампании президента Украины команда кандидата Владимира Зеленского обнародовала видео с названием "Камеры в кабинете президента". Игорь Новиков, который позже стал советником президента, предложил как идею публиковать списки посетителей Банковой. В предвыборном ролике Владимир Зеленский ответил, что готов к такой открытости - единственное, "учитывая вопросы государственной безопасности".

А в первые месяцы после победы новоизбранный президент писал в Facebook: "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей" - и обещал прозрачность и открытость в отношениях власти с крупным бизнесом.

Во времена президентства Петра Порошенко "Схемы" также снимали, как Администрацию президента тайно посещают бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский и олигарх Ринат Ахметов.

Журналисты программы также несколько раз просили предоставить для ознакомления журнал посещений, в котором регистрируются визитеры Администрации президента, но каждый раз получали отказ.

На своей пресс-конференции в января 2016 года Петр Порошенко заявлял, что Администрация президента работает "абсолютно прозрачно".