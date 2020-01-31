В Україні найбільший сплеск оптимізму за 5 років

В Україні зафіксували сплеск оптимізму на фоні поступової втрати оптимістичних настроїв у світі.

Джерело: результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології та Міжнародної асоціації незалежних дослідницьких агентств Gallup International

Дослівно: "Людство поступово, з певними коливаннями, але втрачає оптимізм. Тоді як в Україні у 2019 році, порівняно з 2018, відбувся значний приріст оптимістичних настроїв".

Деталі: В цілому ж Україна опинилася на 15 сходинці за рівнем оптимізму своїх жителів серед 46 країн".

За даними дослідження Міжнародної асоціації незалежних дослідницьких агентств Gallup International, 37% жителів планети сподіваються на краще у році, що настав. 31% не чекають жодних змін, а чверть – 25% – залишаються песимістами, вважаючи, що буде гірше.

Таким чином індекс оптимізму, який вираховується відніманням від оптимістично налаштованих тих, хто налаштований песимістично, склав 12 процентних пунктів.

В Україні на краще в році, що настав, сподіваються 42%, тоді як гіршого чекають 17% опитаних. 26% опитаних вважають, що нічого не зміниться. Таким чином, індекс оптимізму в Україні склав 25 п.п.

Соціологи відзначають, що це найвищий рівень оптимізму за 5 років вимірювання, що перевершив достатньо високий показник 2015 року.

Оптимізм українців вони пов'язують з обранням нового президента та Верховної Ради, високим рівнем очікувань, надії на те, що їх особисте життя в результаті виборів зміниться на краще.

Сусідами України за рівнем оптимізму виявилися Македонія та Аргентина (25 та 23 балів відповідно).

Найвищий рівень оптимізму у жителів таких країн, як Перу (найвищий бал), Албанія, Нігерія, Казахстан та Вірменія. В Перу, наприклад, лише серед 8% населення панують песимістичні настрої стосовно нового року.

Найбільш песимістично налаштованими виглядають: Ліван, Гонконг, Йорданія, Боснія і Герцеговина та Італія. Так, наприклад, в Лівані, лише 5% сподіваються на краще у новому році, а в Італії 11%.

Міжнародна асоціація незалежних дослідницьких агентств Gallup International проводить глобальне опитування під гаслом "Кінець року", починаючи з 2013 року.

В 2019 році в дослідженні взяли учать понад 45 тисяч жителів з 46 країн світу. Дослідники вважають, що ці результати можна екстраполювати на усіх жителів Землі.

В Україні дослідження вже п’ятий рік поспіль проводить КМІС.