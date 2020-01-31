В Украине самый большой всплеск оптимизма за 5 лет

В Украине зафиксировали всплеск оптимизма на фоне постепенной потери оптимистичных настроений в мире.

Источник: результаты соцопроса Киевского международного института социологии и Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International

Дословно: "Человечество постепенно, с определенными колебаниями, но теряет оптимизм. Тогда как в Украине в 2019 году по сравнению с 2018, произошел значительный прирост оптимистичных настроений".

Детали: В целом же Украина оказалась на 15 строчке по уровню оптимизма своих жителей среди 46 стран".

По данным исследования Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, 37% жителей планеты надеются на лучшее в наступившем году. 31% не ждут никаких изменений, а четверть – 25% – остаются пессимистами, считая, что будет хуже.

Таким образом индекс оптимизма, вычисляемый вычитанием из оптимистично настроенных тех, кто настроен пессимистично, составил 12 процентных пунктов.

В Украине на лучшее в наступившем году, надеются 42%, тогда как худшего ожидают 17% опрошенных. 26% опрошенных считают, что ничего не изменится. Таким образом, индекс оптимизма в Украине составил 25 п.п.

Социологи отмечают, что это самый высокий уровень оптимизма за 5 лет измерения, который превзошел достаточно высокий показатель 2015 года.

Оптимизм украинцев они связывают с избранием нового президента и Верховной Рады, высоким уровнем ожиданий, надежды на то, что их личная жизнь в результате выборов изменится к лучшему.

Соседями Украины по уровню оптимизма оказались Македония и Аргентина (25 и 23 баллов соответственно).

Самый высокий уровень оптимизма у жителей таких стран, как Перу (высший балл), Албания, Нигерия, Казахстан и Армения. В Перу, например, только среди 8% населения царят пессимистические настроения относительно нового года.

Наиболее пессимистично настроенными выглядят Ливан, Гонконг, Иордания, Босния и Герцеговина и Италия. Так, например, в Ливане, только 5% надеются на лучшее в новом году, а в Италии 11%.

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International проводит глобальный опрос под лозунгом "Конец года", начиная с 2013 года.

В 2019 году в исследовании приняли участие более 45 тысяч жителей из 46 стран мира. Исследователи считают, что эти результаты можно экстраполировать на всех жителей Земли.

В Украине исследования уже пятый год подряд проводит КМИС.