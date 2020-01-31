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Дах спорткомплексу впав разом з робочим в Петербурзі

П'ятниця, 31 січня 2020, 14:40
Дах спорткомплексу впав разом з робочим в Петербурзі

У Росії під час демонтажу Спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" дах будівлі обвалився, потягнувши за собою робітника.

Джерело: російський Інтерфакс, Фонтанка

Деталі: В МНС Росії повідомили, що під час виконання робіт з демонтажу даху СКК "Петербурзький" стався обвал конструкцій. Площа невідома. Попередньо під завалами можуть знаходитися робітники.

На відеозаписі демонтажу видно, що двоє робітників перебували на покрівлі і перерізали опори даху. Падаючи, дах потягнув за собою частину стін будівлі, один з робітників залишився в будівельній люльці, а другий не встиг врятуватися.

 

UPD.: Начальник управління МНС по місту пізніше повідомив, що під завалами знайшли тіло робітника. Решта членів бригади, їх всього було четверо, живі.

Довідково: Спортивно-концертний комплекс "Петербурзький" (СКК "Петербурзький", в минулому ім. Леніна) - спортивна споруда в Санкт-Петербурзі, один з найбільших спортивних об'єктів такого типу в Європі. Був побудований до Олімпійських ігор 1980 року і був здатний проводити змагання з футболу, хокею, баскетболу, тенісу та інших. В конфігурації для футболу він вміщував до 25 тис. глядачів.

СКК "Петербурзький" демонтують для зведення арени до Чемпіонату світу з хокею 2023 року.

Захисники міста наполягали на збереженні об'єкта і надання йому охоронного статусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіянадзвичайна подія
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