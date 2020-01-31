У Петербурзі впав дах спорткомплексу, під завалами можуть бути люди

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П'ятниця, 31 січня 2020, 15:40

У Росії під час демонтажу Спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" дах будівлі обвалився, потягнувши за собою робітника.

Джерело: російський Інтерфакс, Фонтанка

Деталі: В МНС Росії повідомили, що під час виконання робіт з демонтажу даху СКК "Петербурзький" стався обвал конструкцій. Площа невідома. Попередньо під завалами можуть знаходитися робітники.

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На відеозаписі демонтажу видно, що двоє робітників перебували на покрівлі і перерізали опори даху. Падаючи, дах потягнув за собою частину стін будівлі, один з робітників залишився в будівельній люльці, а другий не встиг врятуватися.

 

Довідково: Спортивно-концертний комплекс "Петербурзький" (СКК "Петербурзький", в минулому ім. Леніна) - спортивна споруда в Санкт-Петербурзі, один з найбільших спортивних об'єктів такого типу в Європі. Був побудований до Олімпійських ігор 1980 року і був здатний проводити змагання з футболу, хокею, баскетболу, тенісу та інших. В конфігурації для футболу він вміщував до 25 тис. глядачів.

СКК "Петербурзький" демонтують для зведення арени до Чемпіонату світу з хокею 2023 року.

Захисники міста наполягали на збереженні об'єкта і надання йому охоронного статусу.

Теми: Росія надзвичайна подія


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