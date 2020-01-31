В России во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса "Петербургский" крыша здания обрушилась, утянув за собой рабочего.

Источник: российский Интерфакс, Фонтанка

Детали: В МЧС России сообщили, что во время производства работ по демонтажу крыши СКК "Петербургский" произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно под завалами могут находиться рабочие.

На видеозаписи демонтажа видно, что двое рабочих находились на кровле и перерезали опоры крыши. Обрушившись, крыша потянула за собой часть стен здания, один из рабочих остался в строительной люльке, а второй не успел спастись.

Фото: Фонтанка

UPD.: Начальник управления МЧС по городу позже сообщил, что под завалами нашли тело рабочего. Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы.

Для справки: Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК "Петербургский", в прошлом им. Ленина) - спортивное сооружение в Санкт-Петербурге, один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года и был способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 тыс. зрителей.

СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Градозащитники настаивали на сохранении объекта и придании ему охранного статуса.