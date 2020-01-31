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Польща підписала контракт на купівлю у США 32 винищувачів F-35

П'ятниця, 31 січня 2020, 16:08

Влада Польщі у п'ятницю підписала у Дембліні контракт на придбання 32 найсучасніших винищувачів F-35 у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Вартість контракту, за даними Міністерства національної оборони Польщі, склала 4,6 млрд доларів.

"Це важливий день для польської військової авіації, для безпеки Польської республіки, а також для безпеки всієї нашої частини Європи", - прокоментував підписання угоди президент Анджей Дуда.

Польща закуповує 32 винищувачі F-35 п'ятого покоління із навчально-логістичним пакетом.

За словами виробника Lockheed Martin, спочатку машини будуть використовуватися для тренувань у США. У Польщі вони будуть в 2026 році.

Оголошення про купівлю винищувачів п'ятого покоління було включено в концепцію польської оборони, представлену в травні 2017 року. Робота з їх закупівлі була прискорена в 2018 році після серії поломок, аварій і катастроф винищувачів МіГ-29.

Теми: НАТОПольщаЗбройні сили
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