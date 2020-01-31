Польша подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35

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Пятница, 31 января 2020, 17:08

Власти Польши в пятницу подписали в Демблине контракт на приобретение 32 современных истребителей F-35 у США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Стоимость контракта, по данным Министерства национальной обороны Польши, составила 4,6 млрд долларов.

"Это важный день для польской военной авиации, безопасности Польской республики, а также для безопасности всей нашей части Европы", - прокомментировал подписание соглашения президент Дуда.

Польша закупает 32 истребителя F-35 пятого поколения с учебно-логистическим пакетом.

По словам производителя Lockheed Martin, сначала машины будут использоваться для тренировок в США. В Польше они будут в 2026 году.

Объявления о покупке истребителей пятого поколения было включено в концепцию польской обороны, представленную в мае 2017 года. Работа по их закупке была ускорена в 2018 году после серии поломок, аварий и катастроф истребителей МиГ-29.

Темы: НАТО Польша Вооруженные силы


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