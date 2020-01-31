В деле "Золотой Мандарин Ойл" прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде 45 млн грн залога для бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой.

Источник: Центр противодействия коррупции после судебного заседания 31 января

Дословно: "Прокуроры просят мера пресечения в виде 45 млн грн залога, электронный браслет, сдать паспорта, не общаться с фигурантами т.п.".

Детали: На нынешнее заседание Высшего антикоррупционного суда Бернацкая пришла без двух адвокатов, поэтому просила перенести заседание. Судья Екатерина Широкая перенесла заседание на понедельник, 9:30, но прокурорам дала кое-что рассказать.

По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом "Народного фронта" Георгием Логвинским. На рабочих совещаниях отмечала, что "Золотому мандарину" в первую очередь надо выплатить деньги;

Прокуроры отметили, что во время обысков НАБУ в Минюсте, Бернацкая могла способствовать уничтожению доказательств.

Предыстория: