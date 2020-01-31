Дело "Золотого мандарина»: для экс-замминистра просят залог в 45 млн

394 просмотра
Пятница, 31 января 2020, 17:49

В деле "Золотого мандарина" прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде 45 млн грн залога для бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой.

Источник: Центр противодействия коррупции после судебного заседания 31 января

Дословно: "Прокуроры просят мера пресечения в виде 45 млн грн залога, электронный браслет, сдать паспорта, не общаться с фигурантами т.п.".

Детали: На нынешнее заседание Высшего антикоррупционного суда Бернацкая пришла без двух адвокатов, поэтому просила перенести заседание. Судья Екатерина Широкая перенесла заседание на понедельник, 9:30, но прокурорам дала кое-что рассказать.

По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом "Народного фронта" Георгием Логвинским. На рабочих совещаниях отмечала, что "Золотому мандарину" в первую очередь надо выплатить деньги;

Прокуроры отметили, что во время обысков НАБУ в Минюсте, Бернацкая могла способствовать уничтожению доказательств.

Предыстория:

  • По данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный Логвинскому и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго".
  • Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, но об этом факте Европейский суд не сообщил. Компания отступила право требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с Логвинским.
  • В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотому мандарину Ойл" 54,179 млн гривен из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами.
  • В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств. По версии правоохранителей органов, государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Высший антикоррупционный суд отправил повестку Онищенко в Германию 30 января 2020, 12:52
Дело "Золотого мандарина": одну подозреваемую отпустили под залог 29 января 2020, 13:32
Суд арестовал замминистра топлива и энергетики при Януковиче 28 января 2020, 19:53
Все новости
Главные новости
СБУ и МВД знают, кто монтировал ролик с "пленками Гончарука" – СМИ
Коронавирус добрался до России
"Схемы" показали, как друзья Зеленского и родственники его помощников ходят на Банковую
Скандал с российским фильмом в автобусе: "слуга народа" вступился за водителя
Все новости
Фото

Дерзкая с 1928 года: модная бабка в Instagram

улыбнитесь!

9 невероятных фото котов, которые рассказывают смешные истории

исследование

Почему собака не может не любить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів