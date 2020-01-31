Дело "Золотой Мандарин Ойл": для экс-замминистра просят залог в 45 млн
В деле "Золотой Мандарин Ойл" прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде 45 млн грн залога для бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой.
Источник: Центр противодействия коррупции после судебного заседания 31 января
Дословно: "Прокуроры просят мера пресечения в виде 45 млн грн залога, электронный браслет, сдать паспорта, не общаться с фигурантами т.п.".
Детали: На нынешнее заседание Высшего антикоррупционного суда Бернацкая пришла без двух адвокатов, поэтому просила перенести заседание. Судья Екатерина Широкая перенесла заседание на понедельник, 9:30, но прокурорам дала кое-что рассказать.
По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом "Народного фронта" Георгием Логвинским. На рабочих совещаниях отмечала, что "Золотому мандарину" в первую очередь надо выплатить деньги;
Прокуроры отметили, что во время обысков НАБУ в Минюсте, Бернацкая могла способствовать уничтожению доказательств.
Предыстория:
- По данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный Логвинскому, и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго".
- Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, но об этом факте Европейский суд не сообщил. Компания отступила право требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с Логвинским.
- В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотому мандарину Ойл" 54,179 млн гривен из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами.
- В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств. По версии правоохранителей органов, государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.