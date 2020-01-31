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Під київською мечеттю затримували мусульман – Чубаров

П'ятниця, 31 січня 2020, 17:04
Під київською мечеттю затримували мусульман – Чубаров

Біля мечеті в Києві міграційна служба і поліція затримували мусульман в рамках рейду з виявлення нелегальних мігрантів.

Джерело: Facebook-сторінка лідера Меджлісу кримськотатарського народу, нардепа від БПП Рефата Чубарова

Пряма мова Чубарова: "В п’ятницю 31 січня, віруючі мусульмани, які вчинили п'ятничний намаз в мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд", що знаходиться в Києві на вулиці Дегтярівській, зіткнулися з кричущим і масовим порушенням прав людини: по виходу з двору мечеті на них чекали співробітники державної міграційної служби (на фотографії у неоново-зелених жилетах) та екіпіровані спецзасобами і зброєю співробітники поліції, що приїхали на 2 автобусах".

"Своє перебування біля мечеті і вимоги до людей, які виходили з двору мечеті, пред'являти документи, що підтверджують особу, співробітники міграційної служби пояснили рейдом по виявленню нелегальних мігрантів"

Деталі: Він попросив усіх затриманих описати всі обставини того, що сталося з ними особисто і направити йому на адресу.

Українська правда

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Теми: КиївМіграційна служба
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