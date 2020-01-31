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Под киевской мечетью задерживали мусульман – Чубаров

Пятница, 31 января 2020, 17:04
Под киевской мечетью задерживали мусульман – Чубаров

У мечети в Киеве миграционная служба и полиция задерживали мусульман в рамках рейда по выявлению нелегальных мигрантов.

Источник: Facebook-страница лидера Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа от БПП Рефат Чубаров

Прямая речь Чубарова: "В пятницу 31 января, верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети Исламского культурного центра "Альраид", что находится в Киеве на улице Дегтяревской, столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека: по выходу из двора мечети их ждали сотрудники государственной миграционной службы (на фотографии в неоново-зеленых жилетах) и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, приехавшие на 2 автобусах".

"Свое пребывание у мечети и требования к людям, которые выходили со двора мечети, предъявлять документы, подтверждающие личность, сотрудники миграционной службы объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов"

Детали: Он попросил всех задержанных описать все обстоятельства случившегося с ними лично и направить ему.

Украинская правда

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Темы: КиевМиграционная служба
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