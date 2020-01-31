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Горбачова образили слова Зеленського про змову у Другій світовій війні

П'ятниця, 31 січня 2020, 17:34
Горбачова образили слова Зеленського про змову у Другій світовій війні

Експрезидента СРСР Михайла Горбачова образили слова президента Володимира Зеленського, який підтримав звинувачення Польщею Радянського  союзу у розв’язанні Другої світової війни.

Джерело: РБК Россия, Офис президента в Telegram

Промова Зеленського у Польщі в день відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау: "Польща та польський народ першими – першими – відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту…Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було у 1939 році".

Реакція Горбачова: "Чиїм інтересам вони (слова Зеленського – ред.) служать? Політики та історики, які таке кажуть, ображають пам'ять тих, хто віддав життя за перемогу над фашизмом".

Деталі: Горбачов додав, що найкращою відповіддю на слова Зеленського буде "віддати належне тим, хто витримав злигодні та страждання і позбавив людство цієї чуми".

Водночас, в МЗС РФ заявили, що український президент "переходить всі межі" і демонструє "зраду свого народу".

Теми: РосіяЗеленськийПольщавійнаУкраїна
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