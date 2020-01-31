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Горбачева оскорбили слова Зеленского о заговоре во Второй мировой войне

Пятница, 31 января 2020, 17:34
Горбачева оскорбили слова Зеленского о заговоре во Второй мировой войне

Экс-президента СССР Михаила Горбачева оскорбили слова президента Владимира Зеленского, поддержавшего позицию Польши, которая возлагает на Советский союз вину за развязывание Второй мировой войны.

ИсточникРБК РоссияОфіс президента в Telegram

Речь Зеленского в Польше в день 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау: "Польша и польский народ первыми – первыми – ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста…

Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Прямая речь Горбачева: Чьим интересам оно (высказывание Зеленского – ред.) служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом".

Детали: Экс-президент СССР добавил, что лучшим ответом на слова Зеленского будет "воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы".

В то же время в МИДе РФ заявили, что украинский президент "переходит все границы" и демонстрирует "предательство своего народа".

Темы: РосcияЗеленскийПольшавойнаУкраина
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