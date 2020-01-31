Години до Brexit: у центрі Лондона спалили прапор ЄС

6324 перегляди
П'ятниця, 31 січня 2020, 19:51

У центрі Лондона за кілька годин до виходу Британії з ЄС прихильники Brexit спалили прапор Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чоловік, загорнутий у прапор Британії, спалив стяг ЄС біля Даунінг-стріт. Група людей та журналісти спостерігали за його діями та знімали на відео.

 
Фото: Reuters

Тим часом інші прихильники Brexit висміювали противників виходу Британії. Приблизно 200-300 осіб, які підтримують членство у ЄС, ішли від Даунінг-стріт до офісу Європейської комісії в Лондоні.

Кілька людей почали співати "ганьба вам, ганьба ", "лузери, лузери" і "па-па, ЄС" на мелодію Auld Lang Syne – цю пісню прийнято виконувати для прощання. Поліція сформувала лінію, щоб розділити дві групи.

 
Фото: Getty Images

У п’ятницю Велика Британія виходить зі складу Європейського Союзу, ставши першою країною, яка залишає блок з моменту його заснування.

Теми: Brexit ЄС акції


powered by lun.ua
Матеріали за темою
День Brexit: Велика Британія 31 січня виходить із Євросоюзу 31 січня 2020, 08:28
Євросоюз офіційно завершив ратифікацію угоди про вихід Британії 30 січня 2020, 15:19
Україна запровадить тимчасовий безвіз для британців після Brexit 28 січня 2020, 10:33
Усі новини
Головні новини
​​Гончарук розповів, як платити вдвічі менше за опалення
Горбачова образили слова Зеленського про змову у Другій світовій війні
СБУ та МВС знають, хто монтував ролик із "плівками Гончарука" – ЗМІ
Коронавірус дібрався до Росії
Усі новини
мандри

Люди, їжа, гори – чому варто поїхати в Батумі взимку

їжа

Як готувати, зберігати й подавати їжу та не отруїтись. 6 важливих порад

здоров'я

Я весь час втомлююсь. Що це?