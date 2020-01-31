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Години до Brexit: у центрі Лондона спалили прапор ЄС

П'ятниця, 31 січня 2020, 18:51

У центрі Лондона за кілька годин до виходу Британії з ЄС прихильники Brexit спалили прапор Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чоловік, загорнутий у прапор Британії, спалив стяг ЄС біля Даунінг-стріт. Група людей та журналісти спостерігали за його діями та знімали на відео.

 
Фото: Reuters

Тим часом інші прихильники Brexit висміювали противників виходу Британії. Приблизно 200-300 осіб, які підтримують членство у ЄС, ішли від Даунінг-стріт до офісу Європейської комісії в Лондоні.

Кілька людей почали співати "ганьба вам, ганьба ", "лузери, лузери" і "па-па, ЄС" на мелодію Auld Lang Syne – цю пісню прийнято виконувати для прощання. Поліція сформувала лінію, щоб розділити дві групи.

 
Фото: Getty Images

У п’ятницю Велика Британія виходить зі складу Європейського Союзу, ставши першою країною, яка залишає блок з моменту його заснування.

"Українська правда" у Threads

Теми: BrexitЄСакції
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