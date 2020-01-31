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Часы до Brexit: в центре Лондона сожгли флаг ЕС

Пятница, 31 января 2020, 18:51

В центре Лондона за несколько часов до выхода Британии из ЕС сторонники Brexit сожгли флаг Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Мужчина, завернутый в флаг Великобритании, сжег флаг ЕС у Даунинг-стрит. Группа людей и журналисты наблюдали за его действиями и снимали на видео.

Между тем другие сторонники Brexit высмеивали противников выхода Великобритании. Примерно 200-300 человек, которые поддерживают членство в ЕС, шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.

Несколько человек начали петь "позор вам, позор", "лузеры, лузеры" и "па-па, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne - эту песню принято выполнять на прощание. Полиция сформировала линию, чтобы разделить две группы.

В пятницу Великобритания выходит из состава Европейского Союза, став первой страной, которая оставляет блок с момента его основания.

Темы: BrexitЕСакции
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