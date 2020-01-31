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Портнов довів через суд, що останні 5 років жив в Україні – тепер може стати нардепом

П'ятниця, 31 січня 2020, 20:49
Портнов довів через суд, що останні 5 років жив в Україні – тепер може стати нардепом

Печерський суд Києва визнав, що колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України. Це дає йому право брати участь в управлінні державними справами.

Джерело: Судовий репортер із посиланням на рішення суду від 15 січня

Деталі: 22 лютого 2014 року Портнов виїхав з України і повернувся назад лише 19 травня 2019 року, мотивувавши перебування за кордоном "політичним і безпідставним кримінальним переслідуванням". 

Відтак Портнов шукав роботу за кордоном, але при цьому намагався зберегти зв’язки з Україною.

14 квітня 2014 року він отримав посаду в адвокатському об’єднанні "Корпоративні технології" – директора департаменту з надання правової допомоги за кордоном. Йому оформили службове відрядження за межі України строком на 60 днів і неодноразово продовжували його протягом п’яти років. 

Весь цей час йому в Україні нараховували зарплату, з якої сплачувалися податки.

Портнов просив суд встановити факт його безперервного проживання в Україні останні 5 років. Мовляв, від цього "залежить його реалізація права на працю та участь в управлінні державними справами, зокрема, в такій формі як можливість бути обраним народним депутатом".

Печерський суд врахував висновки Верховного Суду про те, що строк службового відрядження входить до строку безперервного проживання на території України, і задовольнив вимогу Портнова.

Рішення ухвалила суддя Світлана Волкова.

"Українська правда" у Threads

Теми: судПортновУкраїна
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