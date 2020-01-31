Портнов доказал через суд, что последние 5 лет жил в Украине – теперь может стать нардепом

Печерский суд Киева признал, что бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины. Это дает ему право принимать участие в управлении государственными делами.

Источник: Судебный репортер со ссылкой на решение суда от 15 января

Детали: 22 февраля 2014 года Портнов выехал из Украины и вернулся только 19 мая 2019 года, мотивировав пребывание за границей "политическим и безосновательным уголовным преследованием".

Портнов искал работу за границей, пытаясь сохранить связи с Украиной.

14 апреля 2014 года он получил должность в адвокатском объединении "Корпоративные технологии" – директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом. Ему оформили служебную командировку за пределы Украины сроком на 60 дней и неоднократно продлевали ее в течение пяти лет.

Все это время ему в Украине начисляли зарплату, с которой уплачивались налоги.

Портнов просил суд установить факт его непрерывного проживания в Украине последние 5 лет. Мол, от этого "зависит его реализация права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, в такой форме как возможность быть избранным народным депутатом".

Печерский суд учел выводы Верховного Суда о том, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины, и удовлетворил требование Портнова.

Решение приняла судья Светлана Волкова.