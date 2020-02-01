Бойовики 8 разів відкривали вогонь – ООС

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Субота, 1 лютого 2020, 07:10

31 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме біля Широкиного, Старогнатівки, Авдіївкою, Лебединського та Василівки. 

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а сама поблизу Луганського та Новолуганського. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі війна


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