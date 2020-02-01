Бойовики 8 разів відкривали вогонь – ООС
Субота, 1 лютого 2020, 06:10
31 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме біля Широкиного, Старогнатівки, Авдіївкою, Лебединського та Василівки.
Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а сама поблизу Луганського та Новолуганського.
Нагадаємо:
- 30 січня бойовики 6 разів порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.
Українська правда