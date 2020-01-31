Російські найманці гатили із забороненого "Мінськом" озброєння – ООС

30 січня бойовики 6 разів порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем."

Деталі: Збройні формування РФ вели вогонь поблизу Березового, Талаківки, Оріхового, Новотошківського та Хутора Вільного.

Від початку доби бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

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