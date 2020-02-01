Бойовики знеструмили населений пункт і хочуть звинуватити Україну – ООС

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Субота, 1 лютого 2020, 08:54

У пресцентрі Операції об'єднаних сил заявляють, що населений пункт Хороше на території ОРЛО знеструмлено внаслідок наїзду БМП бойовиків на опору електропередач, однак місцева "влада" має намір звинуватити в обстрілах цивільного населення українських військових.

Джерело: пресцентр ООС у суботу зранку

Дослівно: "31 січня в результаті наїзду БМП зі складу 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ у Луганській області на опору електропередач по вул. Шкільна у тимчасово окупованому населеному пункті Хороше (Луганська область) було пошкоджено лінію електроживлення та повністю знеструмлено населений пункт.

Представники місцевої російської окупаційної адміністрації, мімікровані під так звані органи влади "ЛНР", намагаючись приховати факт причетності найманців збройних формувань Російської Федерації до даного інциденту, підготували ряд повідомлень на своїх інформаційних ресурсах, які мають на меті звинувати українських військових в обстрілах мирного населення та руйнуванні цивільної інфраструктури".

Деталі: У пресцентрі підкреслили, що Об'єднані сили ніколи не вели та не будуть вести вогонь по житловому сектору, наражаючи на небезпеку мирне населення, яке там проживає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі ОРДЛО ЛНР провокації


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