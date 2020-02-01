У Зеленського сподіваються на місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня
Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сподівається, що наприкінці жовтня Україна зможе провести місцеві вибори на всій території, включаючи ОРДЛО.
Джерело: інтерв'ю Єрмака в ефірі "KRYM - критичне мислення", пише "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Єрмака: "Уже за три місяці буде наступна зустріч лідерів у Нормандському форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей".
"Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (включаючи ОРДЛО - ред.) наприкінці жовтня".
Деталі: Єрмак нагадав, що вибори за українським законодавством неможливо проводити на тих територіях, де перебувають незаконні іноземні збройні формування, і якщо український уряд не контролює кордон.
Пряма мова: "У мене, як і у всіх, багато питань до Мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджений, підписаний, і там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав у Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству".
Деталі: За словами Єрмака, саме тому українська сторона порушує питання про те, як сьогодні зробити так, щоб кордон до виборів було передано під контроль України.
Дослівно: "Якщо необхідні якісь гарантії, ще щось, давайте говорити. У мене є досвід різних складних переговорів. І є необхідність почути, навіть якщо тобі сьогодні абсолютно неприємна позиція іншої сторони, - але для якогось руху вперед потрібно почути, зрозуміти цю філософію і спробувати зробити все, щоб не поступаючись своїми інтересами, знайти вихід з цієї ситуації", - заявив помічник Зеленського.
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Нагадаємо,
- 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).
- Помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт за чотири місяці.
- В ході зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Зокрема, сторони домовилися про повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року, взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня, подальше розведенні військ ще на трьох ділянках і проведення місцевих виборів за українським законодавством.