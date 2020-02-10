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Дуже сильний вітер в Україні та Європі – через циклон Sabine

Понеділок, 10 лютого 2020, 08:55
Дуже сильний вітер в Україні та Європі – через циклон Sabine

У понеділок, 10 лютого, в Україні – дуже сильний вітер, циклон стане причиною штормового вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи.

Джерело: Український гідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій, синоптик Наталя Діденко

Дослівно ДСНС: "10 лютого вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий), у західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

По Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності жовтий).

По Києву 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності жовтий)".

 

Деталі: Синоптик Наталя Діденко повідомляє, що в Україну йде потепління, але циклон принесе сильний вітер. У Києві, за її словами, очікується "сильнющий вітер",

Синоптик закликала бути пильними "метеопатів", будівельників та встановлювачів білбордів.

Пряма мова: "У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1+8 градусів, лише у східній частині буде холодніше, 0-5 градусів морозу…

Над північними районами Норвегії та Швеції перебуватиме центр потужного циклона на ім`я Sabine. Циклон стане причиною штормового, подекуди ураганного, вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. Уточніть стан своїх рейсів.

В Україні 10-го лютого також вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть до дуже сильного, до 15-25 м/с, а на заході та, особливо, у Карпатах до 30 м/с і навіть за 30 м/с...

 

Атмосферний фронт із заходу принесе в наші західні області, на Вінниччину та в північну частину дощ та мокрий сніг. Опади більш ймовірні вдень чи й надвечір понеділка. У Карпатах – значні опади.

 

…Разом із штормовим південно-західним вітром прийде потепління, вночі вже слабенький `мінус`, а вдень у Києві до +5 градусів. Опади: вранці сухо, вдень збільшення хмарності та вологості, ввечері у столиці дощ та мокрий сніг".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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