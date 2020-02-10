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Очень сильный ветер в Украине и Европе – из-за циклона Sabine

Понедельник, 10 февраля 2020, 08:55
Очень сильный ветер в Украине и Европе – из-за циклона Sabine

В понедельник, 10 февраля, в Украине – очень сильный ветер, циклон станет причиной штормового ветра и сильных осадков во многих странах Европы.

Источник: Украинский гидрометцентр, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, синоптик Наталья Диденко

Дословно ГСЧС: "10 февраля днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

По Киеву 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)".

 

Детали: Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Украину идет потепление, но циклон принесет сильный ветер. В Киеве, по ее словам, ожидается "сильнющий ветер",

Синоптик призвала быть бдительными "метеопатов", строителей и установщиков билбордов.

Прямая речь: "В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1 +8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза...

Над северными районами Норвегии и Швеции разместится центр мощного циклона по имени Sabine. Циклон станет причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. Уточните состояние своих рейсов.

В Украине 10-го февраля также ветер разгуляется не просто до сильного, а даже до очень сильного, до 15-25 м/с, а на западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже 30 м/с…

 

Атмосферный фронт с запада принесет в наши западные области, в Винницкую область и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны днем, а то и вечером понедельника. В Карпатах – значительные осадки.

 

...Вместе со штормовым юго-западным ветром придет потепление, ночью уже слабее `минус`, а днем ​​в Киеве до +5 градусов. Осадки: утром сухо, днем ​​увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег".

Алена Рощенко, УП

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Темы: погода
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