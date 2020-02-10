Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Дію" завантажили вже понад мільйон разів

Понеділок, 10 лютого 2020, 10:52
Дію завантажили вже понад мільйон разів

Додаток державних послуг "Дія" за 4 доби завантажили 1 047 403 рази

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market [топ-безкоштовних]. Випереджаємо Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp. Українська Дія попереду соціальних мереж і месенджерів".

Деталі: Додаток "Дія" завантажили 1 047 403 унікальних користувачів, з них 870 094 пройшли авторизацію.

Федоров повідомив, що користувачі надіслали 869 964 запити на отримання прав, 463 552 з них задоволені.

Також 869 396 користувачів надіслали запити на отримання техпаспорту і 378 339 його отримали.

Міністр додав, що зараз розробники працюють над  покращенням швидкості процесу онлайн-верифікації для тих, у кого проблеми з відображенням документів через погану якість даних в реєстрах.

Він також навів статистику. Так, серед усіх, хто завантажив додаток,  646 141 користувачів Android і 398 160 користувачів iOS.

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

Нагадуємо:

  • 6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  • Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,.

"Українська правда" у Threads

Теми: діджиталізаціяФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
діджиталізація
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Колумбія та Замбія – Федоров
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: