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"Дію" загрузили уже более миллиона раз

Понедельник, 10 февраля 2020, 10:52
Дію загрузили уже более миллиона раз

Приложение государственных услуг "Дія" за 4 суток загрузили 1 047 403 раза

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market [топ-бесплатных]. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская Дія впереди социальных сетей и мессенджеров".

Детали: Приложение "Дія" загрузили 1 047 403 уникальных пользователей, из них 870 094 прошли авторизацию.

Федоров сообщил, что пользователи прислали 869 964 запроса на получение прав, 463 552 из них удовлетворены.

Также 869 396 пользователей прислали запросы на получение техпаспорта и 378 339 его получили.

Министр добавил, что сейчас разработчики работают над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов из-за плохого качества данных в реестрах.

Он также привел статистику. Так, среди всех, кто загрузил приложение, 646 141 пользователей Android и 398160 пользователей iOS.

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Приложение "Дія": защита персональных данных и безопасность

Напомним:

  • 6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Темы: диджитализацияФедоров
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