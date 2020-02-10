У низці країн Заходу значно знизилася довіра до НАТО

Громадська довіра до НАТО різко впала в США і провідних країнах ЄС з часу вступу на президентську посаду Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center.

Частка громадян, які позитивно ставляться до НАТО, знизилася щонайменше на 10 процентних пунктів у США, Франції та Німеччині в період з 2017 по 2019 рік.

Загалом серед громадян більшості країн НАТО розглядається в позитивному світлі, незважаючи на напруженість між лідерами окремих країн-членів. В середньому 53% опитаних в 16 країнах-членах позитивно оцінюють організацію, і тільки 27% висловлюють негативну думку.

Проте в період з 2017 по 2019 рік частка людей, що позитивно оцінюють Альянс, скоротилася з 62 до 52% у США, з 60 до 49% у Франції та з 67 до 57% у Німеччині. Дослідження враховувало період після інавгурації Трампа.

У Британії, де НАТО набуло ще більшого значення в результаті Brexit, спостерігалася протилежна тенденція: число прихильників Альянсу зросло з 62 до 65%.

Найбільш позитивне ставлення до НАТО наразі у Польщі - 82%, найменш – у Туреччині (21%), при цьому Сполучені Штати і Німеччина знаходяться в середині на рівні 52% і 57% відповідно. А в трьох опитаних державах, які не є членами Альянсу, Швеція і Україна ставляться до Альянсу позитивно (63% і 53% відповідно), але тільки 16% росіян поділяють цю думку.

Результати опитування були оприлюднені напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, щорічної триденної зустрічі світових лідерів, військових начальників, дипломатів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО. Його заяву розкритикувала більшість лідерів Альянсу.

"Європейська правда"