Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У низці країн Заходу значно знизилася довіра до НАТО

Понеділок, 10 лютого 2020, 10:56
У низці країн Заходу значно знизилася довіра до НАТО

Громадська довіра до НАТО різко впала в США і провідних країнах ЄС з часу вступу  на президентську посаду  Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center.

Частка громадян, які позитивно ставляться до НАТО, знизилася щонайменше на 10 процентних пунктів у США, Франції та Німеччині в період з 2017 по 2019 рік.

Загалом серед громадян більшості країн НАТО розглядається в позитивному світлі, незважаючи на напруженість між лідерами окремих країн-членів. В середньому 53% опитаних в 16 країнах-членах позитивно оцінюють організацію, і тільки 27% висловлюють негативну думку.

Проте в період з 2017 по 2019 рік частка людей, що позитивно оцінюють Альянс, скоротилася з 62 до 52% у США, з 60 до 49% у Франції та з 67 до 57% у Німеччині. Дослідження враховувало період після інавгурації Трампа.

У Британії, де НАТО набуло ще більшого значення в результаті Brexit, спостерігалася протилежна тенденція: число прихильників Альянсу зросло з 62 до 65%.

Найбільш позитивне ставлення до НАТО наразі у Польщі - 82%, найменш – у Туреччині (21%), при цьому Сполучені Штати і Німеччина знаходяться в середині на рівні 52% і 57% відповідно. А в трьох опитаних державах, які не є членами Альянсу, Швеція і Україна ставляться до Альянсу позитивно (63% і 53% відповідно), але тільки 16% росіян поділяють цю думку.

Результати опитування були оприлюднені напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, щорічної триденної зустрічі світових лідерів, військових начальників, дипломатів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО. Його заяву розкритикувала більшість лідерів Альянсу.

"Європейська правда"

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОрейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
НАТО
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: