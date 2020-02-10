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Лавров каже, що в Кремлі не проти повернути посла РФ у Київ

Понеділок, 10 лютого 2020, 10:59
Лавров каже, що в Кремлі не проти повернути посла РФ у Київ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров каже, що Росія "не проти" відновити взаємини з Україною на рівні послів.

Джерело: Лавров в інтерв'ю "Российской газете", оприлюдненому 10 лютого

Деталі: Питання російського журналіста про перспективу "поновлення не квазідипломатичних, а нормальних дипломатичних відносин" із Україною був сформульований в контексті "позбавлення від важкої спадщини Павла Клімкіна та Петра Порошенка".

Лавров сказав, що зі своїм нинішнім українським колегою Вадимом Пристайком бачився наживо один раз - на Нормандському саміті в Парижі в грудні 2019 року. Глава МЗС РФ відзначив, що десь чув про намір українського президента повернути послів.

Пряма мова: "Власне, у нас і приводів для контактів (з Пристайком – ред.) більше не було, тому що про двосторонні зустрічі, про візити один до одного зі зрозумілих причин не йдеться. Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, правда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти.

... нерозумно постійно зводити якісь бар'єри, то для авіасполучення, потім для залізничного транспорту та й просто для спілкування. Хтось з'їздив до Криму, і все - людину викреслюють зі списку тих, з ким українці можуть не те що тиснути руки, а взагалі навіть зустрічатися. Це дикість, націонал-радикалізм ультрарозливу".

Що передувало: 28 липня 2016 року президент РФ Володимир Путін звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Нового посла не призначали, це питання було знято з ініціативи української сторони через відсутність позитивної динаміки в контексті дій РФ на Донбасі.

Чому це важливо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі. РФ також незаконно анексувала Кримський півострів. При президенті Володимиру Зеленському було розблоковано питання обміну утримуваних осіб з Росією і контрольованими нею бойовиками на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаМЗС
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