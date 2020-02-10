Лавров говорит, что в Кремле не против вернуть посла РФ в Киев

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорит, что Россия "не против" возобновить взаимоотношения с Украиной на уровне послов.

Источник: Лавров в интервью "Российской газете", обнародованном 10 февраля

Детали: Вопрос российского журналиста о перспективе "возобновления не квазидипломатических, а нормальных дипломатических отношений" с Украиной был сформулирован в контексте "избавление от тяжелого наследия Павла Климкина и Петра Порошенко".

Лавров сказал, что со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко виделся вживую один раз – на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Глава МИД РФ отметил, что где-то слышал о намерении украинского президента вернуть послов.

Прямая речь: "Собственно, у нас и поводов для контактов (с Пристайко -ред.) больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против.

…неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива".

Что предшествовало: 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин уволил Михаила Зурабова с должности посла России в Украине. Новый посол назначен не был, этот вопрос был снят по инициативе украинской стороны из-за отсутствия положительной динамики в контексте действий РФ на Донбассе.

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе. РФ также незаконно аннексировала Крымский полуостров. При президенте Владимире Зеленском был разблокирован вопрос обмена удерживаемых лиц с Россией и контролируемыми нею боевиками на Донбассе.