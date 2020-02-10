Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екссоліста Bad Boys Bluе можуть не пустити на концерт в Україну: незаконно був у Криму

Понеділок, 10 лютого 2020, 11:27
Екссоліста Bad Boys Bluе можуть не пустити на концерт в Україну: незаконно був у Криму

У Житомирі планується концерт колишнього соліста євродиско-гурту Bad Boys Blue Кевіна Маккоя, стосовно якого є інформація про виступи в окупованому Криму.

Джерело: "Радіо Свобода", речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Згідно з афішею Драматичного театру імені Івана Кочерги, музикант під брендом гурту ​планує виступити в Житомирі 10 березня. Квитки на концерт коштують від 300 до 1500 гривень.

 

"Радіо Свобода" звертає увагу, що Маккой є в базі "Миротворець". За їхніми даними співак приїздив на півострів у травні 2016 року на концерт "Дискотека СРСР".

У ДПСУ "Українській правді" повідомили, що у разі приїзду Маккоя до України перевірятимуть наявну попередню інформацію про незаконні відвідини Криму та можуть відмовити у перетині кордону.

Пряма мова Андрія Демченка: "Дана особа перебуває в нас на контролі вже не перший рік. В нас є попередня інформація, що він міг незаконно відвідувати окупований Крим. Тож у разі його появи на державному кордоні, інформація буде перевірена більш детально і йому може бути відмовлено у перетині кордону та проставлено заборону в'їзду в нашу країну".

Валентина Романенко, УП
Теми: санкціїКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
санкції
Danone заперечує намір релоковувати з Херсонщини своє зупинене виробництво
Швейцарський банк Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у РФ, про закриття рахунків
США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з "Вагнером"
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: