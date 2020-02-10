Екссоліста Bad Boys Bluе можуть не пустити на концерт в Україну: незаконно був у Криму

У Житомирі планується концерт колишнього соліста євродиско-гурту Bad Boys Blue Кевіна Маккоя, стосовно якого є інформація про виступи в окупованому Криму.

Джерело: "Радіо Свобода", речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Згідно з афішею Драматичного театру імені Івана Кочерги, музикант під брендом гурту ​планує виступити в Житомирі 10 березня. Квитки на концерт коштують від 300 до 1500 гривень.

"Радіо Свобода" звертає увагу, що Маккой є в базі "Миротворець". За їхніми даними співак приїздив на півострів у травні 2016 року на концерт "Дискотека СРСР".

У ДПСУ "Українській правді" повідомили, що у разі приїзду Маккоя до України перевірятимуть наявну попередню інформацію про незаконні відвідини Криму та можуть відмовити у перетині кордону.

Пряма мова Андрія Демченка: "Дана особа перебуває в нас на контролі вже не перший рік. В нас є попередня інформація, що він міг незаконно відвідувати окупований Крим. Тож у разі його появи на державному кордоні, інформація буде перевірена більш детально і йому може бути відмовлено у перетині кордону та проставлено заборону в'їзду в нашу країну".