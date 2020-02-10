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Экс-солиста Bad Boys Bluе могут не пустить на концерт в Украину: незаконно был в Крыму

Понедельник, 10 февраля 2020, 11:27
Экс-солиста Bad Boys Bluе могут не пустить на концерт в Украину: незаконно был в Крыму

В Житомире планируется концерт бывшего солиста евродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя, в отношении которого есть информация о выступлениях в оккупированном Крыму.

Источник: "Радио Свобода", комментарий спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко "Украинской правде"

Детали: Согласно афише Драматического театра имени Ивана Кочерги, музыкант под брендом группы планирует выступить в Житомире 10 марта. Билеты на концерт стоят от 300 до 1500 гривен.

 

"Радио Свобода" обращает внимание, что Маккой есть в ​​базе "Миротворец". По их данным певец приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт "Дискотека СССР".

В ГПСУ "Украинской правде" сообщили, что в случае приезда Маккоя в Украину проверять имеющуюся предварительную информацию о незаконных посещениях Крыма и могут отказать в пересечении границы.

Прямая речь Андрея Демченко: "Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну".

Валентина Романенко, УП
Темы: санкцииКрым
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