Экс-солиста Bad Boys Bluе могут не пустить на концерт в Украину: незаконно был в Крыму

766 просмотров
Понедельник, 10 февраля 2020, 12:27

В Житомире планируется концерт бывшего солиста евродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя, в отношении которого есть информация о выступлениях в оккупированном Крыму.

Источник: "Радио Свобода", комментарий спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко "Украинской правде"

Детали: Согласно афише Драматического театра имени Ивана Кочерги, музыкант под брендом группы планирует выступить в Житомире 10 марта. Билеты на концерт стоят от 300 до 1500 гривен.

 

"Радио Свобода" обращает внимание, что Маккой есть в ​​базе "Миротворец". По их данным певец приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт "Дискотека СССР".

В ГПСУ "Украинской правде" сообщили, что в случае приезда Маккоя в Украину проверять имеющуюся предварительную информацию о незаконных посещениях Крыма и могут отказать в пересечении границы.

Прямая речь Андрея Демченко: "Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну".

Валентина Романенко, УП
Темы: санкции Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство готовит санкции против РФ за нападение на украинских моряков в Черном море 10 февраля 2020, 11:14
Только Украина в СЕ голосовала против процедуры, которая выводит Кремль из-под санкционного удара 7 февраля 2020, 15:49
СМИ: США могут ввести дальнейшие санкции против "Северного потока-2" 4 февраля 2020, 18:18
Все новости
Главные новости
Глава ВОЗ обеспокоен из-за коронавируса: это может быть верхушка айсберга
Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Гончарук: Я считаю, что президент у нас очень умный
Все новости
ТаблоID

Что будут петь участники 1-го полуфинала нацотбора на Евровиденье

исследование

Как привычка есть руками может повлиять на организм

Кино

Кино в феврале: новые фильмы Клинта Иствуда и Романа Полански, "Черкассы" и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів