Сніг, ожеледь і штормовий вітер: погода залишається складною

Найближчої доби на територію України переміститься чергова порція вологого і теплого повітря з Західної Європи, в більшості областей збережеться штормовий вітер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 11 лютого в Україні очікується мокрий сніг та дощ, лише вночі в Донецькій і Луганській областях без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с; на високогір'ї Карпат 20-25 м/с, хуртовини.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 4-9° морозу; вдень 0-5° тепла, в Одеській і Миколаївській місцями 7-10°.

У Карпатах значний сніг, температура 1-6° морозу.

У Києві у вівторок – мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

12 лютого очікується невеликий мокрий сніг і дощ, вночі в більшості південних і центральних областей, вдень у східній частині помірні, місцями значні опади. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу; днем 0-5° тепла, в Одеській і Миколаївській областях 4-9° тепла; в Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

У Києві в середу – невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 11 лютого найвища температура вдень була 8,8° у 1958 і 1997 рр., найнижча вночі -25,0 ° у 1909 році.