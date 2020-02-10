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Снег, гололед и штормовой ветер: погода остается сложной

Понедельник, 10 февраля 2020, 12:19
Снег, гололед и штормовой ветер: погода остается сложной

В ближайшие сутки на территорию Украины переместится очередная порция влажного и теплого воздуха с Западной Европы, в большинстве областей сохранится штормовой ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 11 февраля в Украине ожидается мокрый снег и дождь, лишь ночью в Донецкой и Луганской областях без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с; на высокогорье Карпат 20-25 м/с, метель.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 4-9° мороза; днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской местами 7-10°.

В Карпатах значительный снег, температура 1-6° мороза.

В Киеве во вторник – мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

12 февраля ожидается небольшой мокрый снег и дождь, ночью в большинстве южных и центральных областей, днём в восточной части умеренные, местами значительные осадки. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза; днём 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской областях 4-9° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве в среду – небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 11 февраля самая высокая температура днем была 8,8° в 1958 и 1997 гг., самая низкая ночью -25,0° в 1909 году.

Темы: погода
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