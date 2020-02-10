Підозрюваного в участі в "самообороні Криму" випустили під заставу

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Понеділок, 10 лютого 2020, 15:16

Захист підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Івана Антонова вніс за нього заставу.

Джерело: прессекретарка прокуратури Автономної республіки Крим Катерина Діденко у коментарі "Крим.Реалії" 10 лютого

Пряма мова: "Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід з альтернативою внесення застави в сумі 164 тисячі гривень. У п’ятницю (7 лютого – ред.) адвокат вніс всю суму застави".

Деталі: За словами адвоката Антонова Оксани Ілянди, Антонов перебуває в Херсоні і не збирається виїжджати на півострів до закінчення слідства.

На підозрюваного судом покладено зобов'язання, на нього також можуть одягнути електронний браслет. За її словами, підзахисний не переховується і зацікавлений в тому, щоб слідство закінчилося якомога швидше. Хто зібрав гроші і вніс заставу, адвокату невідомо. Захисник допускає, що це можуть бути рідні Антонова, віруючі або ж представники товариства глухонімих.

Пряма мова: "Він себе вважає невинним, непричетним ні до чого протизаконного. Він нікуди не збирається їхати. Принаймні, він мені з перекладачем так і пояснив. Що буде перебувати в Херсоні доти, поки не доведе свою невинуватість".

Передісторія: 

  • У прокуратурі АР Крим повідомили, що 8 січня українські поліцейські та прикордонники затримали раніше розшукуваного учасниканезаконного збройного формування "самооборона Криму".
  • Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав вказаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
  • За даними УП, йдеться про уродженця міста Севастополь Антонова Івана Володимировича 1977 року народження.
  • За даними СБУ, затриманий учасник так званої "самооборони Криму" у 2014 році брав участь у блокуванні українських військових об’єктів. 

Теми: Крим анексія СБУ


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